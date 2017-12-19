За выходные 6 жителей Мордовии пострадали в улетевших в кювет автомобилях

В течение минувших выходных в Мордовии сразу 4 автомобиля улетели в кюветы. В Ковылкинском районе не справился с управлением водитель вазовской "девяносто девятой". В результате пострадала пассажирка. В Темниковском районе в кювете оказалась автоледи на "Рено Сандеро". Женщина госпитализирована, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ.

В Лямбирском районе водитель "Дэу Нексия" проявил невнимательность и на 287-м километре автодороги Н.Новгород - Пенза – Саратов съехал с дороги. В результате пострадали трое пассажиров, которые сами обратились в больницу. Наконец, в Атюрьевском районе в кювете оказалась "Приора". Пассажирка "Лады" была доставлена в больницу.

По фактам ДТП проводится проверка.

Источник: gibdd.ru/r/13