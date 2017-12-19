В Саранске "Рено" сбил женщину, поленившуюся дойти до "зебры"

Жительница Саранска стала жертвой наезда автомобиля из-за собственной беспечности. Как сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД, около дома №29 по проспекту 50 лет Октября напротив дома №29 водитель "Рено Логан" сбил пешехода, которая переходила дорогу вне "зебры".

В результате инцидента женщина получила не слишком серьезные травмы и самостоятельно добралась до больницы.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что 16 декабря в Саранске произошло ДТП с участием фуры. Около 7 часов вечера на пересечении улиц Невского и Ботевградской многотонный грузовик съехал на обочину, едва не снеся забор.

Источник: gibdd.ru/r/13