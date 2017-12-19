В Мордовии определили "Конфетных дел мастеров" среди детей

В Мордовии подвели итоги конкурса детских поделок "Конфетных дел мастер". Мероприятие, организаторами которого стали кондитерская фабрика "Ламзурь" и региональное отделение Зеленого движения России "ЭКА", проходило с 1 ноября по 1 декабря. В ходе конкурса необходимо было изготовить поделку в формате новогодней игрушки из этикеток продукции кондитерской фабрики "Ламзурь".

17 декабря в ТРЦ "Сити-Парк" был организован большой праздник для участников конкурса. Все ребята получили дипломы и сладкие новогодние подарки. Также присутствовавших радовали творческими номерами танцевальный коллектив "ТВ" и вокальная студия "Струна".

По итогам конкурса первое место заняли Валерия Беломоева и Елена Морозова. Вторыми стали Яна Усанова, Владислав Усанов и Полина Кузькина. Третье место – у Дамиана Аверкина и Богдана Куркин. Приз зрительских симпатий получили Дарья Денискина и Ангелина Саитова.

Источник: "Известия Мордовии".