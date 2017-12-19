Школьники Саранска устроили акцию против вырубки елей и сосен

Саранские школьники решили завершить Год экологии акцией против вырубки "новогодних" деревьев – елок и сосен. Ученики младших классов саранской школы №28 в рамках акции "Сохраним зеленую красавицу" изобразили деревья на бумаге с просьбой к окружающим не рубить их, а устанавливать дома на новогодние праздники искусственные елки. После этого дети развесили свои плакаты у подъездов близлежащих домов.

Кроме того, ребята приняли участие в создании экспонатов для школьной выставки декоративного творчества "Фабрика Деда Мороза". Здесь можно увидеть и новогодние веночки, и дизайн новогодних елей, и талисманы будущего года.

Источник: "Известия Мордовии".