10 воспитанников саранского приюта "Надежда" благодаря Станиславу Дужникову посетят "Киноелку на Мосфильме"

Воспитанники саранского приюта "Надежда" посетят "Киноелку на Мосфильме", которая пройдет 25 декабря. Для 10 ребят будет организована благотворительная поездка. Это стало возможным благодаря известному актеру Станиславу Дужникову, который и пригласил детей на новогоднюю сказку.

"Это настоящее новогоднее чудо для ребят. Они с нетерпением ждут момента отъезда, и, конечно, встречи с актером", - сказали в приюте.

Дужников проведет для ребят экскурсию по "Мосфильму", прогуляется с ними по Рождественской деревне, где будет представлена обширная программа детских развлечений. Кроме этого ребята планируют погулять по Красной Площади.

Источник: "Известия Мордовии".