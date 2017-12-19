Житель Саранска, присвоивший чужой iPhone, не смог сбежать от сотрудников Росгвардии

Сотрудники Росгвардии задержали на улице Веселовского в Саранске молодого человека. Парень привлек внимание стражей порядка свои поведением – при виде гвардейцев он стал прятаться за растущими вдоль тротуара деревьями, а затем и вовсе побежал за угол дома и дальше в гаражи.

В итоге 21-летнего беглеца схватили. При обыске у него найден смартфон iPhone 5s, который числится в розыске, как утерянный в сентябре. По словам молодого человека, гаджет кто-то выронил у него в машине, но он не стал относить телефон в полицию, а стал пользоваться сам.