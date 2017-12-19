Саранский бизнесмен с легкостью отдал интернет-мошенникам более 400 тысяч рублей

Индивидуальный предприниматель из Саранска обратился в полицию с сообщением о том, что стал жертвой интернет-мошенника. В пресс-службе МВД по РМ поведали, что 7 декабря на одном из интернет-сайтов пострадавший договорился с неким оптовиком о покупке пиломатериалов. Бизнесмена очень привлекла низкая стоимость товара.

Продавец потребовал перевести 100%-ную предоплату в размере 410 тысяч 200 рублей. Покупатель согласился и выполнил условие, после чего ему сообщили о дате поставки. Однако в указанное время продукция не пришла. Автор объявления на звонки не отвечал, а его страничка в Интернете была заблокирована.

Источник: 13.мвд.рф