Житель Саранска ответит за убийство соседа

Уроженец Саранска, зарубивший топором собственного гостя, пойдет под суд.

Напомним, что жестокое убийство случилось в октябре нынешнего года. К обвиняемому в гости пришел 47-летний сосед, с которым они стали распивать алкоголь. В какой-то момент хозяин дома взял в руки топор и ударил лезвием гостя по голове. Уже после чего кухонным ножом нанес ему один удар, повредив сосуды шеи. От обильной кровопотери мужчина умер на месте происшествия.

В процессе предварительного следствия от дачи показаний он отказался.

Ранее сообщалось, что житель Мордовии может получить 7 лет тюрьмы за избиение и кражу денег у знакомого.

Источник: "Известия Мордовии".