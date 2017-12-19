Четырем жителям Мордовии грозит по 12 лет тюрьмы

В Наро-Фоминске оперативниками задержана банда из четырех уроженцев Мордовии, которые совершили серию налетов на дома жителей района.

Представители ГУ МВД России по Московской области рассказали, что мужчины избивали потерпевших и забирали деньги и украшения. Доказана их причастность к двум эпизодам противоправной деятельности. Сумма ущерба составила приблизительно 1,2 млн рублей.

Сыщики отыскали в домах задержанных мобильные телефоны, радиостанции, а также часть украденных золотых украшений.

Возбуждены уголовные дела по статье "Грабеж". Мужчинам грозит вплоть до 12 лет заключения.

Источник: "Известия Мордовии".