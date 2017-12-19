Жителя Ромодановского района осудят за смертельное избиение собутыльника

В Мордовии под суд пойдет 59-летний житель деревни Ханинеевка Ромодановского района. Он обвиняется в убийстве своего односельчанина.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, трагедия произошла 9 декабря. В тот день двое мужчин распивали спиртное. Во время застолья между ними произошла ссора, причиной которой стали давние обиды. В ходе конфликта один из собутыльников сильно избил другого. 61—летняя жертва от полученных травм скончалась на месте.

О трагедии второй участник потасовки сообщил родственнику, а тот - в полицию. Нападавший арестован. Проводится сбор доказательств по делу.

Источник: mordovia.sledcom.ru