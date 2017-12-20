Казаки-добровольцы будут помогать пожарным Мордовии

В Мордовии сформирована первая добровольная пожарная дружина из казаков. В ее состав вошли 25 человек из городского казачьего общества "Свято-Предтеченское".

Предварительно казаки прошли спецподготовку. Они изучили нормы и требования пожарной безопасности, на практике освоили работу с огнетушителями и пожарными стволами.

Спецтехники в казачьем подразделении пока нет. Добровольцы будут помогать профессионалам в обеспечении пожарной безопасности на объектах в ходе дежурств. В том числе при необходимости они смогут содействовать и во время тушения пожаров.

Источник: "Известия Мордовии".