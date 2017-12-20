Полиция ищет воровку, стащившую кошелек с деньгами и смартфоном на рынке "Заречный" в Саранске

В Саранске разыскивают молодую женщину, подозреваемую в совершении кражи. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что днем 16 декабря она украла кошелек из торгового павильона рынка "Заречный". В портмоне находились не только деньги, но и смартфон, модель которого не уточняется.

Приметы похитительницы: на вид 30-40 лет, среднего телосложения, рост 165-170 см. Была одета: куртка черного цвета с капюшоном с меховой опушкой серого цвета, плотные колготы черного цвета, на ногах - угги черного цвета, на голове - шапка серого цвета.

"Если вам что-либо известно о женщине на фото, позвоните по номерам 89879900421, 29-77-88, 29-77-54 или 02", - сказано в сообщении ведомства.

Источник: 13.мвд.рф