В Саранске из-за продовольственной ярмарки ограничат движение транспорта

В ближайшую субботу, 23 декабря, в Саранске будет ограничено движение транспорта. Связано это с проведением большой продовольственной ярмарки, сообщили в администрации города.

С 20:00 22 декабря до 5:00 23 декабря запрещено движение:

- по ул. Ботевградской (от ул. Полежаева до ул. Васенко);

- по проспекту 60 лет Октября (от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных);

- по ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой);

- по проспекту 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольской).

С 5:00 до 14:00 23 декабря:

- по ул. Ботевградской (от ул. Полежаева до ул. Васенко);

- по проспекту 60 лет Октября (от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных);

- по ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой);

- по проспекту 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольской).

Исключение составят автомобили и спецмашины, задействованные в проведении ярмарки.

Источник: adm-saransk.ru