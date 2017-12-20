В Рузаевке определили лучших гиревиков Мордовии

В Рузаевке прошел открытый чемпионат по гиревому спорту памяти многократного чемпиона и рекордсмена Мордовии Серафима Батяева. Участие в турнире приняли сильнейшие мастера гиревого спорта из 7 городов и районов Мордовии. Все они соревновались с гирями 24 кг. В программе было классическое двоеборье: толчок и рывок.

В результате в весовой категории 68 кг первое место занял Юрий Молнар (Рузаевка). Его результаты: толчок двух гирь – 18 раз, рывок – 35 подъемов. В категории 73 кг первенствовал Василий Катаев (Саранск): 50 – толчок, 120 – рывок. Известный рузаевский гиревик Василий Прокопьев победил в весе 78 кг, 100 - толчок, 218 – рывок.

В весовых категориях 85 и 95 кг уверенную победу одержали Дмитрий Чашин (Саранск) и Владислав Скоромный (Ичалки) соответственно. Дмитрий показал результат 133 в толчке и 230 в рывке, Владислав – 150 и 200 соответственно.

В самой тяжелой весовой категории - свыше 95 кг, первым с большим отрывом от соперников стал гиревик из Инсара Юрий Синичкин (145, 199).

Источник: "Известия Мордовии".