"Жертвой" троллейбуса в Саранске стал студент-пятикурсник

Стали известны подробности ДТП с участием троллейбуса, которое произошло накануне, 19 декабря. Напомним, на улице Ульянова общественный транспорт, ехавший по маршруту "№7", сбил молодого человека.

В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, что пострадавшим оказался студент-пятикурсник, который переходил дорогу по "зебре". Парня доставили в больницу, оказали помощь и отпустили лечиться домой.

По этому факту возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что на улице Волгоградской в Саранске "Приора" сбила женщину на "зебре". Пострадавшая была доставлена в больницу.

Источник: gibdd.ru/r/13