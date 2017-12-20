В Мордовии водитель "Шевроле" пострадал в столкновении с "Ауди"

В Зубовой Поляне на улице Пролетарская произошло ДТП, в котором пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, виновником стал водитель иномарки Audi Q5. Он нарушил правила дорожного движения, в результате чего столкнулся с Chevrolet Lacetti.

В результате сильные ушибы получил мужчина за рулем американской иномарки. Ему назначено лечение на дому.

По этому факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что на улице Волгоградской в Саранске "Приора" сбила женщину на "зебре". Пострадавшая была доставлена в больницу.

Источник: gibdd.ru/r/13