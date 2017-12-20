Жителя Мордовии отправили в колонию за хранение наркотиков

Пролетарский суд Саранска вынес приговор 18-летнему жителю Кадошкинского района республики. Молодой человек обвинялся в незаконном приобретении и хранении наркотиков в большом размере.

Сообщается, что в июне нынешнего года он купил через интернет наркотическое средство. Уже после оплаты ему пришло смс-уведомление о том, что закладка находится около одного из зданий по улице Титова. Обвиняемый взял наркотик, уже после чего был остановлен работниками полиции.

Суд приговорил правонарушителя к одному году и семи месяцам колонии общего режима.

Источник: "Известия Мордовии".