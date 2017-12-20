Два школьника из Мордовии выиграли престижный международный конкурс по математике

Талантливая молодежь из Мордовии отличилась на IV Международном конкурсе GS Group по математике. В конкурсе, который прошел в городе Гусеве Калининградской области, принимали участие старшеклассники из всех городов РФ, кроме Москвы и Петербурга.

Представители Республиканского лицея для одаренных детей, 10-классник Кирилл Сизов и 9-классник Арслан Разин, стали победителями данного престижного состязания. Их соперниками были школьники из 77 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Польши, Туркменистана, Украины, Китая, Сербии, Монголии, Киргизии, Узбекистана и Молдавии. В общей сложности было заявлено около 5 тысяч человек, из которых лишь 40 пробились в заключительный тур.

На решение задач в финале ребятам давалось 3 часа. 10 человек, которые лучше всех справились с заданиями, и стали победителями. Кирилл Сизов и Арслан Разин – в их числе.

В качестве подарков мордовские школьники получили электронную технику и возможность без экзаменов поступить в президентский физико-математический лицей Санкт-Петербурга.

Источник: "Известия Мордовии".