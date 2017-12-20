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Два школьника из Мордовии выиграли престижный международный конкурс по математике

Два школьника из Мордовии выиграли престижный международный конкурс по математике

Талантливая молодежь из Мордовии отличилась на IV Международном конкурсе GS Group по математике. В конкурсе, который прошел в городе Гусеве Калининградской области, принимали участие старшеклассники из всех городов РФ, кроме Москвы и Петербурга.

Представители Республиканского лицея для одаренных детей, 10-классник Кирилл Сизов и 9-классник Арслан Разин, стали победителями данного престижного состязания. Их соперниками были школьники из 77 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Польши, Туркменистана, Украины, Китая, Сербии, Монголии, Киргизии, Узбекистана и Молдавии. В общей сложности было заявлено около 5 тысяч человек, из которых лишь 40 пробились в заключительный тур.

На решение задач в финале ребятам давалось 3 часа. 10 человек, которые лучше всех справились с заданиями, и стали победителями. Кирилл Сизов и Арслан Разин  – в их числе.

В качестве подарков мордовские школьники получили электронную технику и возможность без экзаменов поступить в президентский физико-математический лицей Санкт-Петербурга.

Источник: "Известия Мордовии".