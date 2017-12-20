Детей из большеберезниковского Дома ребенка навестили Дед Мороз и Снегурочка

В День св. Николая, представители НИИИС им. Лодыгина отправились поздравлять детей из ГКУЗ РМ "большеберезниковский Дом ребенка специализированный" с наступающим Новым годом.

Сообщается, что АУ "Технопарк – Мордовия" совместно с Агентством детских праздников "Веселый Ананас" и НТМ "Народное телевидение Мордовии" для ребят организовали театрализованное представление.

На торжестве присутствовали почти 20 детей. Маленькие гости поучаствовали в состязаниях вместе с Дедушкой Морозом, Снегурочкой, Мимимишками Кешой и Лисичкой.

Каждый ребенок мог рассказать стихи Дедушке Морозу. Ребятам было приятно пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой, получить от них игрушки и сладкие подарки. Подобные мероприятия стали доброй новогодней традицией для Института.

Источник: "Известия Мордовии".