Житель Мордовии может получить срок за найденный кошелек с деньгами

В Саранске представители полиции задержали подозреваемого в краже 14 700 рублей у пенсионерки.

59-летняя уроженка Саранска сообщила стражам порядка, что, оплатив покупки в магазине, она вышла на крыльцо, где, забирая из продуктовой тележкой сумки, случайно выронила кошелек с деньгами. Пропажу она заметила, только подходя к дому, но, вернувшись обратно, оставленную вещь уже не обнаружила.

Правоохранители в скором времени арестовали 26-летнего жителя Ромодановского района, который нашел бумажник. Мужчина вытащил из него деньги, а саму находку выкинул. Он был задержан настолько быстро, что даже не успел потратить чужие деньги.

На данный момент возбуждено уголовное дело, молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник: 13.мвд.рф