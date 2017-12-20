В Саранске пройдет операция "Пешеходный переход"

Очередное оперативно–профилактическое мероприятие "Пешеходный переход" пройдет в Саранске в пятницу, 22 декабря.

Сообщается, что сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу на наиболее оживленных участках автодорог, возле пешеходных переходов, а также в тех местах, где больше всего можно встретить нарушителей.

Напомним, что во время однодневного рейда, прошедшего на днях в Саранске, были наказаны 26 автолюбителей и 24 пешехода. Первым придется заплатить от 1 500 до 2 500 рублей, последним - 500 рублей.

Отметим, что с начала 2017 года на территории Мордовии зарегистрировано 256 аварий с участием пешеходов, в которых 18 человек погибли, 255 получили травмы.

Источник: 13.мвд.рф