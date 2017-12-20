"Мордовия" в овертайме проиграла "Тамбову" в первом матче

Саранская "Мордовия" потерпела поражение от "Тамбова" в первом матче в рамках очередного тура Первенства ВХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Первый период прошел без забитых голов, а во втором команды обменялись любезностями. На гол Колычева на 23-й минуте "Тамбов" ответил точным броском Ефимова на 26-й минуте. Больше в основное время команды не смогли поразить ворота друг друга, а в овертайме победу тамбовчанам принес гол Пукса.

"Тамбов" - "Мордовия" - 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 – Колычев (Петраков, Медведев) (22:48)

1:1 – Ефимов (Свинцицкий, Жилов) (25:08) (больш.)

2:1 – Пукс (Ластовецкий) (61:34).