Глава Мордовии провел рабочую встречу с министром финансов России Антоном Силуановым

Глава Мордовии Владимир Волков провел переговоры с министром финансов России Антоном Силуановым. Встреча состоялась в Москве 19 декабря, сообщает пресс-служба главы РМ.

Во время встречи речь, помимо прочего, шла об оказании региону-13 дополнительной финансовой поддержки по обеспечению сбалансированности республиканского бюджета. Средства будут направлены, в первую очередь, на исполнение всех социальных обязательств в рамках завершения финансового года, а также на реализацию программы подготовки к чемпионату мира по футболу.

Кроме того, обсуждались планы по финансированию программ социально-экономического развития республики в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов.

Источник: e-mordovia.ru