Молодые спортсмены Мордовии получили форму сборной России

В Лыжно-биатлонном комплексе в Мордовии состоялось торжественное вручение новой спортивной формы юным спортсменам. Сейчас они готовятся к Спартакиаде спортивных школ России и первенству страны по биатлону.

В комплект вошли утепленные куртка и брюки, кроссовки, шапочка и гоночный комбинезон. Точно такой же комплект формы ранее получили фигуристы и воспитанники школы шорт-трека, а в ближайшие дни их получат лыжники и хоккеисты.

По словам директора Центра спортивной подготовки Михаила Сергеева, новая спортивная форма полностью соответствует экипировке сборной России. Единственное отличие – в надписи "Мордовия".

Источник: "Известия Мордовии".