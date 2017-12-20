В Музее Эрьзи приглашают детей узнать, "как Шарик и Матроскин Деда Мороза искали"

В Республиканском музее изоискусств им. С.Д. Эрьзи в канун Нового года будет организовано развлекательное представление для детей "Музейные каникулы, или как Шарик и Матроскин Деда Мороза искали". Прийти на праздник можно 26, 27 и 28 декабря, начало – в 12 и 15 часов дня.

Гости праздника отправятся по залам главного корпуса музея (ул. Коммунистическая, д.61) на поиски Деда Мороза, побывают в его мастерской и изготовят новогодний сувенир, посвященный символу предстоящего года - собаке. Кроме того, ребята сами украсят игрушками пушистую лесную красавицу, поводят вокруг нее хороводы.

Завершится праздник чаепитием со сладостями в уютном арт-кафе.

Источник: "Известия Мордовии".