30-летний житель Саранска украл у продавщицы кошелек с 20 тысячами рублей

44-летняя жительница Саранска подала заявление в полицию, в котором указала, что стала жертвой кражи. По словам жертвы, у нее из сумки пропал кошелек, в котором находились 20 тысяч рублей и банковские карты. Сумку дамочка оставила за прилавком в магазине, где работала продавцом.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, оперативники вскоре задержали 30-летнего мужчину, который сознался в краже. По словам мужчины, пока жертва показывала товар покупателю, он незаметно стащил ее имущество. Деньги воришка прогулял, а кошелек и банковские карты выбросил.

Возбуждено уголовное дело. Вору грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник: 13.мвд.рф