Школьники из Чамзинского района поучаствовали в фестивале волонтеров "Дорогою Добра"

В Мордовии все больше школьников изъявляют желание стать добровольцами. Так, в Комсомольской школе Чамзинского района отряд добровольцев появился лишь 1 ноября 2017 года. Он получил название "Технологии Добра".

Одним из первых мероприятий, которое провел отряд, стало участие в районном фестивале волонтеров "Дорогою Добра". Здесь фирменным атрибутом отряда стал фартук.

Программа фестиваля включала в себя 2 этапа. Первый этап дал возможность командам представить свой волонтерский отряд, рассказать о деятельности и значении волонтеров в своей школе. На втором этапе школьники представляли свой собственный социальный проект, который будут реализовывать в дальнейшем.

Источник: "Известия Мордовии".