Новый офис продаж «Ростелекома» ждет посетителей в «Сити-парке»

«Ростелеком» открыл центр продаж и обслуживания в крупнейшем в Саранске микрорайоне «Юбилейный». Новый офис расположился на первом этаже торгово-развлекательного комплекса «Сити-парк».

Посетители центра могут оставить заявку на подключение «Домашнего телефона», «Интерактивного ТВ», «Домашнего Интернета» и мобильной связи, получить консультацию специалиста. При выборе нескольких услуг клиентам предоставляется скидка. В наличии имеется все необходимое для работы сервисов оборудование: Wi-Fi-роутер, ТВ-приставка, современные телефонные аппараты. Специалист компании доставит выбранные клиентом устройства в назначенное для подключения услуг время.

Посетителям центра доступны и другие полезные услуги для дома и семьи. Здесь можно перевести деньги, погасить кредиты, оплатить услуги связи, приобрести антивирусные программы и мобильные устройства, купить авиабилеты.

«"Сити-парк" выбран в качестве площадки для размещения офиса продаж и обслуживания клиентов неслучайно. Он находится в самом молодом и перспективном районе Саранска. После заселения всех новостроек в нем будет проживать более 30 тыс. человек, – отметила заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом филиала в РМ ПАО «Ростелеком» Ольга Мичкасова. – Мы уверены, что жители микрорайона оценят место расположения офиса, обслуживание по принципу «одного окна», удобный для посещения график с 10.00 до 22.00 без выходных и перерыва на обед».