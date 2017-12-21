Сервис YouDo: выберите надежных мастеров без посредников

Наверное, нет такого человека, который бы хоть раз в жизни не сталкивался с необходимостью делать ремонт. Большинство людей пугает это слово, потому что они понимают, что необходимо ехать искать по строительным магазинам все материалы, которые понадобятся при ремонте, а также выбирать обои, напольные покрытия, цвет краски, не говоря уже о новой мебели и шторах с гардинами (если речь идет о полной смене обстановки). Но к счастью рынок услуг предлагает выполнить ремонтные работы за вас опытным строителям.

Одной из таких компаний, предлагающих широкий выбор мастеров, является YouDo, в штате компании есть специалисты разных рабочих специальностей. Наш сервис работает следующим образом:

Заказчики размещают на нашем интернет-портале заявки на ремонтные работы любой сложности, а наши мастера предлагают свои услуги и цены;

Мы сотрудничаем только с проверенными мастерами;

В YouDo проверяются все мастера, а также отзывы на проделанную ими работу;

У нас выгодные цены – у нас цены в Москве на ремонт квартир самые выгодные, потому что мы работаем без посредников и сотрудничество заказчика с исполнителем происходит напрямую.

Мастера YouDo способны выполнить ремонт любой сложности: ремонт под ключ, полная реставрация квартиры, укладка плитки, установка и ремонт дверей, установка и ремонт мебели, установка и демонтаж окон и пр.

Если вы выберете для сотрудничества компанию YouDo, то в результате получите:

Большой выбор мастеров; Не только бесплатную консультацию, но и вызов мастера; Сотрудничество происходит без посредников напрямую с исполнителем; Высококвалифицированные мастера с большим опытом работы; Мастер приедет к вам домой оценить предстоящую работу и составит смету в день подачи заявки.

Если говорить о сроках выполнения задания, то для каждого проекта они индивидуальные, потому что зависят от различных факторов: площади комнаты или квартиры, необходимости создавать проект на перепланировку или полную реконструкцию и пр.

также на данный момент большой популярностью пользуется услуга "муж на час". В рамках этого предложения мастера выполняют различные несложные бытовые ремонты: починить люстру, собрать или отремонтировать мебель, собрать жалюзи и т.д. С полным перечнем предоставляемых услуг и их стоимостью можно ознакомиться, если перейти по ссылке на портал для выбора мастера.

Для того, чтобы мастер с вами связался, необходимо на портале разместить свою заявку на ремонт, и вам позвонит специалист и договорится о встрече. С примерной стоимостью работ можно также ознакомиться на этом же ресурсе.