В ходе операции "Перевозчик" в Саранске составлено 20 протоколов

Очередной этап операции "Перевозчик" завершился в Саранске. В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, что за несколько часов мероприятия правоохранители составили на нарушителей 20 административных материалов. Самое частое нарушение – отсутствие соответствующей документации для перевозки пассажиров.

В ГИБДД отметили, что проверки перевозчиков будут продолжены. Так, планируется проверить еще сотни транспортных средств. Особое внимание будут уделять наличию страховки, путевого листа и других необходимых документов. Также сотрудники ведомства будут проверять техническое состояние автомобилей.

Источник: gibdd.ru/r/13