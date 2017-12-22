В Саранске задержали любителя халявных сладостей

В одном из магазинов Саранска был задержан любитель сладостей, который решил не платить за лакомство. Сотрудники магазина заметили мужчину, который набрал дорогих конфет и несколько плиток шоколада, и хотел проскользнуть мимо кассы. Воришку задержали и не выпускали до приезда сотрудников Росгвардии Мордовии.

Злоумышленником оказался 36-летний местный житель. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

Как сообщалось ранее, в Саранске полиция разыскивает мужчину, который подозревается в краже. Преступление было совершено 16 декабря в торговом центре "Сити Парк". Неизвестный воришка украл женский кошелек.