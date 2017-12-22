В Мордовии найдено более 300 нарушений на площадках для новогодних утренников

Сотрудники МЧС Мордовии провели проверку 457 площадок, на которых планируется проведение новогодних утренников. Как сообщил в пресс-службе ведомства, было обнаружено 338 нарушений требований пожарной безопасности. К административной ответственности привлечен 41 человек.

Сейчас все недочеты устранены. Во всех детских и образовательных учреждениях с руководством и ответственными за безопасность детей людьми проведены инструктажи по противопожарной безопасности.

Как сообщалось ранее, школа Деда Мороза и Снегурочки заработала в Мордовии на базе республиканского молодежного центра.

Источник: 13.mchs.gov.ru