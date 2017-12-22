В Саранске ищут похитителя куртки из магазина "Остин"

Саранская полиция разыскивает молодого мужчину, который подозревается в краже. В минувшее воскресенье, 17 декабря, он средь бела дня утащил куртку из магазина "Остин" в торговом центре "Сити Парк", сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Приметы гражданина: на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост 165-170 см. Был одет: куртка темного цвета, джинсы синего цвета, ботинки серого цвета, на голове бейсболка темно-серого цвета.

"Если вам что-либо известно о человеке на фото, наберите по номерам 8(999)7782435, 29-77-60 или 02", - говорится в сообщении ведомства.

Источник: 13.мвд.рф