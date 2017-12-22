Сотрудника саранского магазина сотовой связи "развели" на 4 тысячи рублей

Сотрудник салона сотовой связи из Саранска обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевшего, его обманули на 4 тысячи рублей.

Как удалось выяснить оперативникам, в магазин зашел мужчина и попросил продавца обменять пачку сторублевых купюр на более крупные банкноты. В дальнейшем ситуация развивалась по привычному для афер сценарию: в пачке не хватило двух купюр, поэтому мошенник принялся пересчитывать всю стопку. Затем "катала" на глазах у продавца, извиняясь, добавил недостающие купюры, но при этом незаметно вытащил из пачки часть суммы.

Продавец не стал повторно пересчитывать деньги и выдал гостю 6 банкнот номиналом 1000 рублей каждая. Недостача была обнаружена только после того, как мошенник ушел.

Источник: 13.мвд.рф