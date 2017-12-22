Студенты из Саранска 25 декабря покажут своего "Морозко"

Студенты и преподаватели Саранского музыкального училища имени Л.П. Кирюкова задумали в канун Нового года показать маленьким зрителям свою версию сказки "Морозко". Главными зачинщиками выступили студенты народного отделения под руководством куратора группы Светланы Цилиной.

Ребята репетировали в свободное время, которого не так много – на носу экзамены и зачеты. Костюмы для сказочных персонажей и декорации тоже подбирали собственными силами.

Итоги работы студентов все желающие смогут увидеть 25 декабря на сцене большого концертного зала училища (ул. Гагарина, 108). Начало представления – в 16:00. Вход – свободный!

Источник: "Известия Мордовии".