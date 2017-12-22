Житель Мордовии попался на распространении порно в Интернете

Жителя Торбеево привлекут к ответу за распространение порнографии в Интернете. Информацию в полицию передала местная жительница.

Женщина попросила привлечь к ответственности любителя публичной демонстрации порнографических фото девушек. Оперативники вскоре задержали подозреваемого и нашли файлы, относящиеся к категории порнографии.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в полицию Саранска с заявлением об интернет-мошенничестве обратился 23-летний молодой человек. По словам парня, он был обманут на 44 780 рублей при попытке купить смартфон.