В Саранске проходит конкурс "Новогодние фантазии"

Если вам не хватает снега и по-настоящему праздничного настроения, посетите Музей народной культуры. Тут и снеговики, и сверкающие серебром сугробы, и нарядные, дизайнерски оформленные елочки, и интересные образы символа будущего года – собаки, и еще немало славных героев зимних праздников.

А все вместе это – "Новогодняя фантазия" жителей города. Уже традиционно в Саранске проходит конкурс на лучшее праздничное изделие, в котором с удовольствием участвуют подростки, их преподаватели и родители. И каждый раз конкурсанты не перестают удивлять жюри безграничностью творческой фантазии.

Во вторник, 26 декабря, судьям предстоит выбрать творцов наиболее увлекательных работ в различных номинациях. А все остальные могут своими глазами оценить изобретательность молодых фантазеров уже сейчас и до конца рождественских каникул. Музей работает каждый день с 9:00 до 17:00, кроме понедельников.

Источник: "Известия Мордовии".