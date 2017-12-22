В Мордовии заключенных лишили запрещенных новогодних гостинцев

Без новогодних презентов остались неизвестные заключенные мордовской колонии.

Представители республиканского УФСИН сообщили, что в исправительной колонии №11 предотвращена попытка доставки неразрешенных предметов.

При обходе запретной зоны работники ИК отыскали 3 пластиковых бутылки со спиртосодержащей жидкостью, а также сверток, в котором лежали 3 мобильника.

На данный момент они выясняют, кому были предназначены запрещенные гостинцы.

Ранее сообщалось, что Мордовским заключенным прислали бисквит с начинкой из телефонов.

Источник: 13.fsin.su