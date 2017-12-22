С начала года в Мордовии бешенством заболели 8 животных

В Мордовии с начала 2017 года зафиксировано 8 случаев заболевания животных бешенством. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, это на один случай больше, чем в 2016 году.

Больше всего бешеных животных оказалось в Теньгушевском районе – 2 кошки и 1 лиса. По одному случаю бешенства у диких лис зафиксированы в Большеигнатовском, Рузаевском районах, а также в селе под Саранском. Кроме того, в Темниковском районе от бешенства погибла собака, а в Краснослободском — теленок.

Последний случай заболевания бешенством человека был зарегистрирован в Ардатовском районе Мордовии в 2009 году.

Источник: Роспотребнадзор по РМ