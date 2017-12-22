Октябрьский районный суд Саранска отправил в колонию директора агентства недвижимости "Приоритет".

Сообщается, что 31-летнего мужчину признали виновным в 12 эпизодах аферы. Судом установлено, что обвиняемый сообщал своим потенциальным клиентам, что на законных основаниях действует от имени строительных учреждений, хотя это не соответствовало действительности. Мошенническим путем он подписал свыше десяти сделок с жителями по приобретению квартир, получив по договорам оказания услуг более двух миллионов рублей.

В судебном заседании мужчина собственную вину признал целиком, раскаялся в содеянном и даже частично компенсировал причиненный материальный ущерб. Тем не менее избежать ответственности ему не удалось. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, приговорил его к 4 годам колонии общего режима.

Источник: "Известия Мордовии".