ДТП в Саранске: под ломовоз влетела иномарка

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился в районе автовокзала, где иномарка влетела под заднюю часть ломовоза.

В результате столкновения у легковушки повреждена передняя часть кузова и разбито лобовое стекло. Скорее всего, причиной аварии стали погодные условия и превышение скоростного режима.

О наличии потерпевших пока неизвестно. На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Саранске на проспекте Ленина "Дэу" влетел в "Ауди".

Также стало известно о том, что виновником ДТП в Ковылкинском районе стал водитель "Форда".

Источник: "Известия Мордовии".