Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский провел первое заседание Комитета РСПП по цифровой экономике

20 декабря 2017 года состоялось первое заседание Комитета РСПП по цифровой экономике (далее – Комитет) под председательством президента «Ростелекома» Михаила Осеевского. На мероприятии был представлен и рассмотрен план деятельности Комитета на 2018 год.

Президент РСПП Александр Шохин в приветственном слове отметил, что тема цифровизации является сквозной для деятельности комитетов и комиссий РСПП: «Нам важно создать благоприятные условия для развития цифровой экономики. Ключевой задачей нового комитета является формирование единой взвешенной позиции бизнес-сообщества по вопросам внедрения цифровых технологий прежде всего в традиционных отраслях экономики. Важно определить сквозные межсекторальные приоритеты и добиваться их практической реализации. Комитет РСПП по цифровой экономике должен стать полноправным участником системы управления программой «Цифровая экономика Российской Федерации».

В заседании также приняли участие заместитель руководителя Роскомнадзора Александр Панков, председатель комитета РСПП по международному сотрудничеству, Председатель совета директоров ГК «РЕНОВА» Виктор Вексельберг, председатель комиссии РСПП по связи и ИКТ, генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов.

Председатель Комитета РСПП по цифровой экономике Михаил Осеевский отметил, что приоритетом деятельности Комитата будет подготовка предложений по стимулированию цифровой трансформации в реальном секторе экономики, включая добывающую и перерабатывающую промышленность, транспорт и логистику, сельское хозяйство, ТЭК и другие отрасли. Одной из таких инициатив станет создание генеральных схем развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных, которые в итоге повысят инвестиционную привлекательность отраслей. К участию в работе над документами приглашаются все члены РСПП.

«Только что утверждены дорожные карты по реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации», которые включают более 1,5 тыс. мероприятий. Важно уже в январе переходить на стадию практической реализации программы. Наш Комитет объединил крупнейших работодателей страны разных отраслей, что дает возможность решать такие важные задачи, как подготовка и переподготовка кадров, потому что именно люди – главная ценность и капитал цифрового настоящего и будущего экономики», – подчеркнул Михаил Осеевский.

Цифровая экономика станет ключевой темой XI Недели российского бизнеса, которая пройдет 5-9 февраля 2018 года. В рамках Недели Комитет инициировал проведение Форума по цифровой трансформации с целью ознакомления членов РСПП с последними актуальными тенденциями и вовлечения в активное внедрение digital-технологий.

* * *

Комитет РСПП по цифровой экономике – создан в структуре Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в ноябре 2017 года. Комитет действует на общественных началах и открыт для участия в его деятельности лиц, заинтересованных в регуляторной поддержке цифровизации экономики и создания условий для повышения уровня цифровизации экономики Российской Федерации. Состав Комитета формируется из руководителей (представителей) организаций – членов РСПП и ассоциированных членов РСПП. К участию в деятельности Комитета без права голоса в качестве экспертов могут быть приглашены представители органов законодательной и исполнительной власти, некоммерческих организаций, научных организаций, руководители компаний, не являющихся членами РСПП, а также независимые эксперты.