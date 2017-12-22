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Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский провел первое заседание Комитета РСПП по цифровой экономике

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский провел первое заседание Комитета РСПП по цифровой экономике

20 декабря 2017 года состоялось первое заседание Комитета РСПП по цифровой экономике (далее – Комитет) под председательством президента «Ростелекома» Михаила Осеевского. На мероприятии был представлен и рассмотрен план деятельности Комитета на 2018 год.

Президент РСПП Александр Шохин в приветственном слове отметил, что тема цифровизации является сквозной для деятельности комитетов и комиссий РСПП: «Нам важно создать благоприятные условия для развития цифровой экономики. Ключевой задачей нового комитета является формирование единой взвешенной позиции бизнес-сообщества по вопросам внедрения цифровых технологий прежде всего в традиционных отраслях экономики. Важно определить сквозные межсекторальные приоритеты и добиваться их практической реализации. Комитет РСПП по цифровой экономике должен стать полноправным участником системы управления программой «Цифровая экономика Российской Федерации».

В заседании также приняли участие заместитель руководителя Роскомнадзора Александр Панков, председатель комитета РСПП по международному сотрудничеству, Председатель совета директоров ГК «РЕНОВА» Виктор Вексельберг, председатель комиссии РСПП по связи и ИКТ, генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов.

Председатель Комитета РСПП по цифровой экономике Михаил Осеевский отметил, что приоритетом деятельности Комитата будет подготовка предложений по стимулированию цифровой трансформации в реальном секторе экономики, включая добывающую и перерабатывающую промышленность, транспорт и логистику, сельское хозяйство, ТЭК и другие отрасли. Одной из таких инициатив станет создание генеральных схем развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных, которые в итоге повысят инвестиционную привлекательность отраслей. К участию в работе над документами приглашаются все члены РСПП.

«Только что утверждены дорожные карты по реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации», которые включают более 1,5 тыс. мероприятий. Важно уже в январе переходить на стадию практической реализации программы. Наш Комитет объединил крупнейших работодателей страны разных отраслей, что дает возможность решать такие важные задачи, как подготовка и переподготовка кадров, потому что именно люди – главная ценность и капитал цифрового настоящего и будущего экономики», – подчеркнул Михаил Осеевский.

Цифровая экономика станет ключевой темой XI Недели российского бизнеса, которая пройдет 5-9 февраля 2018 года. В рамках Недели Комитет инициировал проведение Форума по цифровой трансформации с целью ознакомления членов РСПП с последними актуальными тенденциями и вовлечения в активное внедрение digital-технологий.

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Комитет РСПП по цифровой экономике – создан в структуре Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в ноябре 2017 года. Комитет действует на общественных началах и открыт для участия в его деятельности лиц, заинтересованных в регуляторной поддержке цифровизации экономики и создания условий для повышения уровня цифровизации экономики Российской Федерации. Состав Комитета формируется из руководителей (представителей) организаций – членов РСПП и ассоциированных членов РСПП. К участию в деятельности Комитета без права голоса в качестве экспертов могут быть приглашены представители органов законодательной и исполнительной власти, некоммерческих организаций, научных организаций, руководители компаний, не являющихся членами РСПП, а также независимые эксперты.