«РТ Лабс» разработал сервис «Мультиоплаты» на Едином портале госуслуг

На Едином портале Госуслуг введена функциональность мультиоплаты – погашения одним платежом налоговых задолженностей. Ранее каждый выставленный счет приходилось оплачивать отдельно. Разработку и внедрение сервиса осуществляла компания «РТ Лабс» по заказу «Ростелекома», единственного исполнителя по выполнению работ по развитию Инфраструктуры Электронного правительства в соответствии с Распоряжением Правительства №812-р от 28.04.2017г.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться на Едином портале госуслуг, выбрать информер налоговой задолженности, который отображается на главной странице, и при помощи чекбокса выделить счета, которые требуется оплатить.

Далее нужно ввести реквизиты банковской карты или выбрать ранее сохраненную карту в Личном кабинете. Операция оплаты подтверждается одноразовым кодом, отправленным в СМС на номер телефона, к которому привязана карта, если это предусмотрено банком-эмитентом. Проведенный платеж отобразится в ленте уведомлений Личного кабинета.

Сервис предусматривает также возврат денежных средств по платежу, если реквизиты для оплаты начисления, указанные ведомством, некорректны. При возникновении такой ситуации происходит возврат денежных средств на карту плательщика. Если же такое начисление было оплачено в составе мультиоплаты, осуществляется операция возврата части суммы в соответствии с неисполненной транзакцией.

«Сервис уже востребован гражданами - по состоянию на 12 декабря текущего года через ЕПГУ прошло более 190 тысяч мультиплатежей, которые включали свыше 460 тысяч начислений общей суммой порядка 830 млн. рублей», - подчеркнул Михаил Бондаренко, Генеральный директор «РТ Лабс».

Пока функциональность доступна в пилотном режиме для оплаты налоговых начислений. В ближайшее время через сервис можно будет оплатить штрафы ГИБДД, штрафы за нарушения правил парковки, выносимые региональными ведомствами (например, в Москве – МАДИ, ГКУ АМПП), судебные задолженности (задолженности, переданные для взыскания в Федеральную службу судебных приставов). В первом квартале 2018 года мультиоплата станет доступна и в мобильном приложении «Госуслуги».

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АО «РТ Лабс» (www.rtlabs.ru) – дочерняя компания ПАО «Ростелеком», основными задачами которой является системная интеграция и выполнение полного цикла работ при реализации сложных инфраструктурных проектов в интересах государственных органов и корпоративных Клиентов.

История компании включает в себя большое количество реализованных проектов для государственных и коммерческих Заказчиков. В 2015 году АО «РТ Лабс» получило государственную аккредитацию в Минкомсвязи России в реестре организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Основными проектами компании являются: эксплуатация инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) и региональных отраслевых IT-сервисов (ЖКХ, здравоохранение, образование, транспорт и др.) в интересах заказчиков ПАО «Ростелеком».

В «РТ Лабс» работают более порядка 600 профессионалов ИТ отрасли. Сотрудники компании обладают уникальной профессиональной компетенцией, что позволяет реализовывать проекты любой сложности и масштаба.

Штаб-квартира компании расположена в Москве. Обособленные подразделения «РТ Лабс» в Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке, Воронеже, Ярославле, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и Краснодаре осуществляют работы по эксплуатации и развитию продуктов и решений, в том числе, продуктов мониторинга информационных систем.

В структуру «РТ Лабс» входит предприятие «РТК Регионы», субъект малого и среднего бизнеса, а также «РТК Софт Лабс», резидент ОЭЗ «Иннополис» и флагманский Центр компетенций Группы компаний.

Региональное развитие является одним из стратегических направлений деятельности «РТ Лабс» - компания продолжает расширять свое присутствие в регионах размещения макрорегиональных филиалов (МРФ) ПАО «Ростелеком».