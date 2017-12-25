"Мордовия" проиграла первый матч в Ростове

Хоккеисты "Мордовии" потерпели поражение от "Ростова" в первом матче очередного тура Первенства ВХЛ. Встреча в Ростове завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.
По итогам двух периодов счет был равным – 2:2. Однако на первой минуте периода №3 Прохоров вывел ростовчан вперед. Точку в матче на 51-й минуте поставил Блинов.
"Ростов" – "Мордовия" - 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Шайбы:
1:0 – Алтухов (Савинов, Туник) (11:57)
2:0 – Алтухов (Мякинин) (16:40) (больш.)
2:1 – Ахметзянов (Цицаров, Бадрутдинов) (17:36) (больш.)
2:2 – Медведев (Дубинин, Ситнов) (23:19)
3:2 – Прохоров (Дударов, Мартынов) (40:38)
4:2 – Блинов (50:45).