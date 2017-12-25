Жителя Атюрьевского района безуспешно разыскивают с середины осени

В Мордовии разыскивают жителя Атюрьевского района Алексея Анисимова, который бесследно исчез еще в середине осени. Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, 21 октября 2017 года мужчина вышел из своего дома в селе Курташки. С тех пор больше его никто не видел.

Приметы пропавшего: на вид 50-54 года, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы русые.

"Всем, кто что-либо знает о судьбе Анисимова, следует обращаться по адресу: Темников, улица Бараева, 8, либо звонить по телефонам: (883445) 2-46-84 или 02", - сказано в сообщении ведомства.

Источник: mordovia.sledcom.ru