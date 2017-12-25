В Мордовии сотрудника колонии посадили на 3 года за избиение заключенного

В Зубово-Полянском районе вынесли приговор сотруднику мордовской колонии №11, занимавшему пост помощника начальника учреждения. В пресс-службе районного суда сообщили, что некий А. Топазов признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Установлено, что мужчина при проведении обхода швейного цеха ИК-11 обнаружил у осужденного куртку с замком-молнией вместо положенных пуговиц. Он сделал замечание и потребовал устранить это нарушение, на что осужденный ему заявил, что "как освободится, так и переделает". После этих слов заключенного отвели в помещение дежурной части, где Топазов заставил его раздеться для обыска и несколько раз ударил.

В результате суд приговорил Топазова к трем годам колонии общего режима.

Источник: zubovo-polyansky.mor.sudrf.ru