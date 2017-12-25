Поисковики Мордовии провели в Лямбирском районе "Снежный десант"

Кадеты поисково-патриотической дружины "Казачок" Лямбирской средней школы №2 провели районный этап республиканского Марша Памяти, в рамках которого организовали на территории Лямбирского муниципального района акцию "Снежный десант".

Ребята расчистили от снега памятник павшим бойцам в годы Великой Отечественной войны в селе Лямбирь. Потом почтили минутой молчания память всех павших на полях сражений. Кроме того, дети посетили Тамару Григорьевну Муртазину, которая в раннем возрасте оказалась в плену у немцев.

Организаторы акции сообщили, что ребята расчистили двор и дорогу к жилью от снега, поздравили Тамару Григорьевну с наступающим новым годом и передали ей гостинцы. Помимо этого дети решили установить дежурство. Раз в неделю дежурная группа будет помогать 84-летней Тамаре Григорьевне по хозяйству.

Источник: "Известия Мордовии".