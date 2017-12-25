В Саранске полным ходом идет новогодняя битва районов

Подведены первые итоги народного рейтинга, который оценивает новогоднее убранство районов Саранска. Независимый онлайн-опрос проходит на официальном веб-сайте города. Высказать собственные предпочтения и отдать голос за любимый район может каждый.

На данный момент лидирует Юго-Запад. За него проголосовали 1352 человека. На втором месте Химмаш -1150 голосов. Тройку лидеров замыкает Светотехстрой. За убранство района пролетарцев проголосовали 1003 человека. Однако глава Саранска Петр Тултаев критически отозвался об украшении этого района, высказав мнение, что убранство должно быть стильным и современным.

"От лампочек Ильича необходимо уже давным-давно уходить! А вы опять их понавешали на кольце! Город должен быть стильным и современным! Саранск должен задавать тон", - заявил Петр Тултаев.

Источник: "Известия Мордовии".