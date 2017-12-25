Житель Мордовии украл почти 2,5 тонны сена

Житель Мордовии совершил кражу сена. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, с поля, расположенного в пяти километрах от села Тарханово, исчезли 8 тюков общим весом 2400 кг.

Полицейские установили, что похитителем может оказаться 46-летний житель села Береговые Сыреси. Вскоре эти данные подтвердились. Подозреваемого задержали, и он признался, что воспользовался отсутствием охраны, несколько раз приезжал на поле за рулонами. Украденное он намеревался использовать в личном хозяйстве.

Сейчас похищенное изъято, а в отношении вора возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Источник: 13.мвд.рф