Пенсионный фонд Мордовии вручил подарки воспитанникам Краснослободской школы-интерната

Управляющий Пенсионным фондом России по Мордовии Владимир Василькин посетил Краснослободскую школу-интернат для детей, обучающихся по адаптированным образовательным программам. Там он встретился с воспитанниками и передал им собранные подарки к Новому году.

От имени сотрудников Пенсионного фонда он подарил детям канцтовары, развивающие игры, книги, спортивный инвентарь (мячи, бадминтон, наборы для настольного тенниса, дартс, гантели). Вручение подарков прошло в торжественной обстановке в актовом зале учебного заведения, где обучаются 112 ребят в возрасте от 7 до 16 лет.

Ребята подготовили для гостей концертную программу. Не обошелся праздник без главных новогодних волшебников — Деда Мороза и Снегурочки.

Источник: "Известия Мордовии".